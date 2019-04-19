وزير الدفاع الأمريكي: الأتراك شركاء إستراتيجيون وأحرزنا تقدماً في المفاوضات معهم

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان بالوكالة، إن بلاده أحرزت تقدمًا في المباحثات مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شاناهان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

وأجاب شاناهان خلال إجابته على سؤال صحفي حول ما إذا تم إحراز تقدم في المباحثات بينه وبين نظيره التركي خلوصي أقار قائلا "نعم لقد أحرزنا تقدما. الأتراك شركاء إستراتيجيون".

وأشار إلى أنه وجود مواضيع عالقة تتطلب الحل بين البلدين، إلا أنه أثنى على لقائه مع أقار قائلا "الحديث معه يعجبني".

ونوه شاناهان إلى أنه سيزور تركيا عقب تسلم الأخيرة مقاتلات "إف-35".

وأفاد في هذا الخصوص "لقد أبلغته بأني سأزوره حين نسلم (تركيا) المقاتلة الهجومية المشتركة (إف-35)".

تجدر الإشارة إلى أن أقار التقى نظيره الأمريكي ساناهان، الثلاثاء الماضي، على هامش المؤتمر السنوي المشترك الـ37، للمجلس الأمريكي التركي (ATC) بواشنطن.