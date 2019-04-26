بعد إعلان بايدن ترشحه لانتخابات الرئاسة.. ترامب: "أنا الأكثر شباباً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يشعر بنفسه "شاباً" و"مليئا بالحياة"، غداة إعلان الديموقراطي جو بايدن، السبعيني مثله، عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأجاب ترامب على سؤال حول ما إذا ما كان العمر عقبة في سباق الأبيت الأبيض "أشعر بنفسي شاباً. أنا شاب جداً، أكاد لا اصدّق".

وقال خلال تبادل أحاديث مع الصحافيين في حديقة البيت الأبيض "أنا الأكثر شباباً. أنا رجل شاب، مليء بالحياة".

وتابع الرئيس البالغ ال72 من العمر "حين أنظر إلى جو، لا أعرف... لن أقول أبداً عن أي شخص ما أنه مسن جدا"، في إشارة إلى منافسه الديموقراطي ذي الـ76 عاماً.

واعتبر دونالد ترامب الذي يتطلع إلى الفوز بولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أنّه سيهزم جو بايدن "بسهولة" في حال تواجها.