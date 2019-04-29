هجوم مسلح على كنيسة في مدينة بالتيمور الأمريكية

فتح مسلح النار عشوائيا على تجمع قرب كنيسة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية ما تسبب بقتل شخص وجرح سبعة آخرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء اسوشيتد برس، الاثنين، عن مايكل هاريسون، مفوض شرطة المدينة أن مسلحا اقترب من الحشد وفتح النار.

وأضاف أن إطلاق النار "بدا متعمدا"، دون أن يحدد دافعه.

وأوضح أن مطلق النار لاذ بالفرار لاحقا على قدميه.

وقال إنه تم العثور على فوارغ طلقات نارية في مكانين مختلفين من موقع الحادث، مرجحا إمكانية أن يكون هناك مسلح آخر.

وذكرت الشرطة في بيان لاحق أن القتيل لقي مصرعه في موقع إطلاق النار. ونقل الجرحى إلى مستشفى قريب.

ولم تحدد الشرطة هويات الضحايا أو دوافع الهجوم.