البنتاغون يقر بتقديم دعم استخباراتي لزعيم المعارضة في فنزويلا

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن تقديم واشنطن دعما استخباراتيا لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مسؤول في الوزارة (لم تسمّه) تأكيده وجود "مؤشرات على تمكن قوات مؤيدة لغوايدو من السيطرة على قواعد عسكرية، بينها قاعدة جوية".

كما لفت إلى "احتمال انشقاق أكثر من 30 في المئة من قوات الحرس الوطني".

وأضاف أن البنتاغون لا ينوي إرسال قوات إضافية لتعزيز السفارة والقنصلية الأمريكيتين لدى كاراكاس، كما نفى وجود اتصالات حاليًا مع الجيش الفنزويلي.

وتابع: "الوضع ضبابي وقابل للتغيير بين دقيقة وأخرى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين في السلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع وإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.

وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.