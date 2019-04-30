الحكومة الفنزويلية تعلن العمل على إحباط محاولة "انقلاب" عسكري

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة حاولت تنفيذ "انقلاب"، وأن الجهود متواصلة لإحباطه.

وفي وقت سابق اليوم، ظهر زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، في قاعدة عسكرية في كراكاس محاطاً بعدد من الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، معلناً تلقيه دعماً من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي.

وتحدث غوايدو عن ما وصفه بـ"المرحلة الأخيرة" من عملية الإطاحة بنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

بالتزامن مع ذلك، أعلن المعارض الفنزويلي المسجون، ليوبولدو لوبيز، أن جنوداً يدعمون غوايدو قاموا "بتحريره".