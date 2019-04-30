فنزويلا تتهم كولومبيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، كولومبيا بمساعدة المعارضة في محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت الثلاثاء.

وكتب أرييسا في تغريدة له على تويتر: "ندين الدعم الذي تقدمه السلطات الكولومبية لمحاولة الانقلاب الجديدة في فنزويلا".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "جميع التحركات السابقة للمعارضة ساندتها الولايات المتحدة وكولومبيا، وباءت بالفشل".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، نفذت محاولة انقلاب، مشيرةً أن "الجهود متواصلة لإحباطها".

من جهته، أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور "بدء المرحلة الأخيرة" من عملية إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا زعيم المعارضة الذي ظهر محاطًا بجنود مدججين في أسلحة، جميع الفنزويليين، إلى التظاهر الأربعاء، في عموم البلاد.

وظهر إلى جانب غوايدو، في المقطع المصور القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية في العاصمة كاراكاس.

ويعد هذا أول ظهور علني لـ "لوبيز" منذ احتجازه عام 2014، على خلفية قيادته احتجاجات مناهضة للحكومة آنذاك.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون زيًا عسكريًا قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.