مواجهات في محيط قاعدة عسكرية فنزويلية أعلن غوايدو عصياناً عسكرياً فيها

اندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، في محيط قاعدة جوية في كراكاس، بعيد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أن مجموعة عسكرية تمردت فيها على الحكومة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأطلق شرطيون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين لبوا نداء غوايدو للخروج إلى الشوارع لدعم العسكريين المتمردين على الرئيس نيكولاس مادورو في حي ألتاميرا القريب من قاعدة كارلوتا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، تداولتها وسائل إعلامية محلية وعالمية، رجالا يرتدون الزي العسكري كانوا يرافقون غوايدو في مكان الحادث يتبادلون إطلاق النار مع جنود يدعمون الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي وقت سابق اليوم، ظهر زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، في قاعدة عسكرية في كراكاس محاطاً بعدد من الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، معلناً تلقيه دعماً من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي.

وتحدث غوايدو عن ما وصفه بـ"المرحلة الأخيرة" من عملية إطاحة نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

بالتزامن مع ذلك، أعلن المعارض الفنزويلي المسجون، ليوبولدو لوبيز، أن جنوداً يدعمون غوايدو قاموا "بتحريره".