واشنطن تدعو وزير الدفاع الفنزويلي لإطاحة مادورو مقابل رفع العقوبات عنه

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون كلا من وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادروينو لوبيز، و قائد حرس الشرف الرئاسي ومدير عام مكافحة التجسس العسكري إيفان رافائيل هيرنانديز، ورئيس المحكمة العليا مايكل مورينو لإطاحة رئيس البلاد نيكولاس مادورو، مقابل رفع اسمائهم من قائمة العقوبات الأمريكية.

وقال بولتون في تغريدة له، مساء الثلاثاء، " لقد انتهى وقتكم. هذه هي فرصتكم الأخيرة. اقبلوا الرئيس المؤقت غوايدو. احموا الدستور واعزلوا مادورو وسوف نرفع اسماءكم من لائحة عقوباتنا. ابقوا مع مادورو اغرقوا مع السفينة."

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido's amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.