ترامب يعلن دعمه الكامل لإسرائيل في عملياتها ضد الفلسطينيين بغزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الكامل لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك بعد ساعات من تهنئته المسلمين بحلول شهر رمضان.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأحد: "تواجه إسرائيل مجددا عدة هجمات صاروخية من جانب إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي، وندعم إسرائيل بنسبة 100% في دفاعها عن مواطنيها".



وأضاف: "بالنسبة لشعب غزة، لن تجلب لكم مثل هذه الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل إلا الشقاء .. أوقفوا العنف واعملوا نحو السلام، إنه قابل للتحقق".



جاء تعليق ترامب بعد ساعات من تهنئته المسلمين بحلول شهر رمضان.



وقال فيها: "أرسل تحياتي الحارة إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وأرسل وميلانيا أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان".‎



وكان قطاع غزة قد شهد منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.