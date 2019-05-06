مستشارة لترامب تنشر على تويتر فيديو مفبركا عن إطلاق صواريخ من غزة

عمدت مستشارة رفيعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر فيديو مفبرك، الأحد، يظهر عشرات الصواريخ المنطلقة من منصاتها نحو إسرائيل بحسب المستشارة، ليتبين أنه تم التقاط الفيديو في أوكرانيا وليس في غزة.

وحاولت كريستينا بييرسون عبر إعادة نشر الفيديو، المنشور على يوتيوب منذ عام 2015 وتم تصويره في دونباس بأوكرانيا، أن تقوم بالتحريض على النائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، المعروفة بمواقفها المساندة للفلسطينيين.

وكتبت بييرسون، في حسابها عبر تويتر، تعليقاً على الفيديو بعدما قامت بنشره: "650 صاروخاً يتم إطلاقها نحو إسرائيل من غزة، في محاولة للتغلب على القبة الحديدية الإسرائيلية، تم اعتراض 173 منها، قتل 4 أشخاص وجرح 28.. ما هو رد إلهان عمر على هذا العنف؟ هل ستدينه؟".

وقوبلت تغريدة بييرسون بغضب واسع في تويتر، وقام مستخدمون بتداول الرابط الأصلي للفيديو، وأدانوا قيام مستشارة ترامب بالكذب والتحريض على الكراهية الدينية والعرقية ضد النائبة المسلمة ذات الأصول الصومالية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر.