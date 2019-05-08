قتيل في إطلاق نار في مدرسة أمريكية

فتح طالبان النار يوم الثلاثاء داخل مدرسة في إحدى ضواحي مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، مما أسفر عن مقتل مراهق وجرح ثمانية أشخاص.

وبحسب أخبار تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، جاء طالبان بأسلحة نارية إلى مدرسة للعلوم والتكنولوجيا بحي هايلاندز في منطقة دنفر بالولاية المذكورة، وقاما بإطلاق النار على زملائهما ما أسفر عن مقتل طالب، وإصابة 8 آخرين.

وذكر مسؤولون أن الحالة الصحية لبعض المصابين حرجة، مشيرين إلى أنه تم إلقاء القبض الطالبين اللذين نفذا الهجوم.

وقالت إدارة المدرسة إن سرعة تدخل رجال الشرطة حالت دون وقوع ضحايا أكثر.