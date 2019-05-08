مكتبة بنيويورك تمنح جائزة "كاتب الحرية" لجمال خاشقجي

منحت جامعة ميركانتيل الشهيرة بنيويورك جائزة "كاتب الحرية" للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأعلن جون فاهيرتي مدير المكتبة أنه تقرر منح الجائزة لهذا العام لخاشقجي مضيفاً لا توجد طريقة للتأكيد على أهمية مصداقية وجودة الصحافة في تلك الفترة التي تعاني فيها الصحافة في بعض الأوساط من العديد من الضغوطات، أفضل من منح هذه الجائوة لجمال خاشقجي.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تسليم الجائزة في 25 يونيو/ حزيران المقبل، وسيتسلمها نيابة عن خاشقجي، الصحفية بجريدة واشنطن بوست الأمريكية كارين عطيه.

وقُتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق اغتيال حضر إلى إسطنبول لتنفيذ العملية. وأثبتت تحقيقات النيابة التركية أن القتل تم بناء على خطة مدبرة مسبقاً وأن القتلة قاموا بالتخلص من الجثمان ثم غادروا تركيا.