العدل الأمريكية تعلن مصادرة سفينة شحن كورية شمالية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، مصادرة سفينة شحن كورية شمالية، على خلفية نقلها فحما مدرج ضمن عقوبات أممية.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن الوزارة أعلنت مصادرة سفينة شحن تُدعى "وايز أونيست"، بسبب نقلها الفحم الكوري الشمالي الخاضع لعقوبات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن السفينة تم توقيفها من قبل السلطات الإندونيسية، أبريل/نيسان الماضي، وعلى متنها طاقم مكون من 24 فردا.

وجاء الإعلان عن مصادرة السفينة بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى مجهولي النوع، وفق أسوشييتد برس.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ قد يعد علامة على أن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في خطر.

وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مرتين، الأولى في سنغافورة في يونيو/ حزيران 2018، والثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/ شباط الماضي، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي بيونغ يانغ عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.