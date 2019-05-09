توجيه الاتهام لرئيس العدل الأمريكي بازدراء الكونغرس



وافقت لجنة في مجلس النواب الأمريكي على اتخاذ إجراء يتهم وزير العدل، وليام بار، بازدراء الكونغرس لرفضه تسليم نسخة كاملة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.



وصوت أعضاء اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب لصالح التوصية بأن يتهم المجلس بالكامل بازدراء الوزير بار الكونغرس، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الأربعاء.



ووافق على الإجراء 24 عضوا، فيما رفضه 16.



وجاء التصويت في أعقاب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستخدم صلاحياته الرئاسية لمنع الكونغرس من تسلم التقرير الكامل لمولر.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي مولر إلى "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن تحقيقاته حول التدخل الروسي، معتبرا أن الديمقراطيين يسعون لإعادة فتح التحقيقات لأن نتيجتها لم تعجبهم.



وفي 18 أبريل/ نيسان المنصرم، أفاد وزير العدل الأمريكي بيل بار أن التقرير النهائي الذي أجراه مولر يثبت عدم وجود دليل على تورط أعضاء حملة ترامب مع روسيا، خلال انتخابات 2016.



وأنهى "مولر" الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في مارس/ آذار الماضي، 22 شهرا من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".



وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.