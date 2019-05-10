بومبيو يلتقي بوتين ولافروف في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إلى روسيا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الجمعة.

وجاء في البيان أن بومبيو سيغادر الولايات المتحدة الأحد، على أن يلتقي بوتين ولافروف في مدينة سوتشي الثلاثاء.

كما أشار إلى عقد بومبيو، الاثنين، لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والطلاب الأمريكيين في مقر سفارة واشنطن بالعاصمة موسكو.

وتأتي الزيارة بعد إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هي الأولى بينهما منذ صدور التقرير المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016

وفي 18 أبريل/نيسان المنصرم، أفاد وزير العدل الأمريكي بيل بار بأن التقرير النهائي لـ"مولر"، يثبت عدم وجود دليل على تورط أعضاء حملة ترامب مع روسيا، خلال انتخابات 2016

وأنهى مولر، الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مارس/ آذار الماضي، 22 شهرا من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

وقام مولر، الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.