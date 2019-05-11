ترامب "يمرر" رقمه الخاص لزعماء إيران في حال رغبوا في التفاوض

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس أن البيت الأبيض "مرر" رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأمريكي إلى سويسرا حتى تمنحه هذه الأخيرة إلى قادة إيران "في حال رغبوا الاتصال به".

ونقلت الشبكة ذلك عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطّلع، دون الكشف عن هويته.

وذكر المصدر أن "الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".

والخميس، دعا دونالد ترامب القيادة الإيرانية إلى الجلوس وال حوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي.

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "ما ينبغي عليهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس.. بوسعنا التوصل إلى اتفاق.. اتفاق عادل.. كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أسلحة نووية.. وهذا ليس بالطلب الكبير.. وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل".

يشار إلى أنه لا تربط الولايات المتحدة وإيران أي علاقة دبلوماسية رسمية، فيما تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في طهران، بحسب "سي إن إن".

والأربعاء، أعلنت إيران، تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.

واكتمل الأربعاء مرور عام كامل على إعلان ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

ومنذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مرارًا التزامها بالاتفاق.