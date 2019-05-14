أكثر من 30 مليون أمريكي بلا تأمين صحي

بلغ عدد الأمريكيين الذين ليس لديهم تأمين صحي 30.4 مليون شخص، في عام 2018.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي ارتفع بمقدار 1.1 مليون مقارنة بعام 2017.

وأضاف أن عدد الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تأمين صحي عام 2017، بلغ 29.3 مليونا، في حين ارتفع العدد إلى 30.4 مليونا العام الماضي.

واعتبر التقرير أن ارتفاع أعداد الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تأمين صحي يأتي "نتيجة لسياسات الرئيس دونالد ترامب" المتعلقة بنظام التأمين الصحي في البلاد.