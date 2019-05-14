أمازون تغري موظفيها بـ10 آلاف دولار للاستقالة والعمل معها من خلال شركاتهم الخاصة

أعلنت شركة أمازون منح 10 آلاف دولار لموظفيها الذين يوافقون على التخلي عن وظائفهم والبدء بأعمال التسليم عبر شركاتهم الخاصة.

تتوجه أمازون، التي تتسابق لتقديم الطرود بشكل أسرع، إلى موظفيها باقتراح: استقل من وظيفتك وسنساعدك في تأسيس عملك التجاري الخاص بك في نقل طرود "أمازون".

يأتي العرض، الذي تم إعلانه يوم الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه أمازون إلى اختصار وقت الشحن، من يومين إلى يوم، لأعضائها الرئيسيين. ترى الشركة أن الحافز الجديد هو وسيلة لتوصيل المزيد من الطرود إلى أبواب المتسوقين بشكل أسرع.

وتقول أمازون إنها ستغطي ما يصل إلى 10.000 دولار من تكاليف بدء تأسيس الأعمال الخاصة للموظفين الذين يقبلون الانضمام إلى البرنامج ويتركون وظائفهم. وتقول الشركة إنها ستدفع لهم أيضاً رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.

العرض مفتوح لمعظم موظفي أمازون ممن يعملون بدوام جزئي وبدوام كامل، بما في ذلك عمال المستودعات الذين يقومون بتعبئة الطلبات وشحنها. بينما لا يحق لموظفي شركة الطعام "هول فودز" الاستفادة من العرض الجديد.

يعد عرض الموظف الجديد جزءاً من برنامج بدأته أمازون قبل عام، يسمح لأي شخص بالتقدم لإطلاق شركة مستقلة لتوصيل طرود أمازون، وقدمت الشركة مبلغ 10.000 دولار، كتعويضات للمحاربين القدامى من الرعيل الأول من موظفيها في حال قبولهم تقديم الاستقالة.

يعتبر توسيع البرنامج جزءاً من خطة الشركة، للسيطرة على المزيد من عمليات التسليم الخاصة بها، بدلاً من الاعتماد على شركات الشحن مثل "يو بي إس"، ومكتب البريد وشركات النقل الأخرى. تبدأ تكاليف بدء التشغيل بمبلغ 10.000 دولار، والمقاولون الذين يشاركون في هذا المشروع، بإمكانهم استئجار شاحنات زرقاء ممهورة بشعار ابتسامة أمازون على الجانب.