ترامب أبلغ وزير الدفاع عدم رغبته في حرب مع إيران

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، أنه لا يرغب في الدخول في حرب مع إيران، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن ترامب أبلغ شاناهان بذلك، الأربعاء، في إحاطة إعلامية حول التوترات المتصاعدة مع إيران.

وحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الأمريكية أشارت أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج، مما يثير مخاوف من ضربها للقوات الأمريكية وأصولها أو قوات حلفائها.

وقال مسؤول كان حاضرًا للإحاطة، إنه لم يتم تقديم أي معلومات جديدة لترامب في الاجتماع الذي ناقش إمكانية مزيد من التصعيد مع إيران.

لكن ترامب كان حازمًا في قوله بإنه لا يريد صدامًا عسكريًا مع الإيرانيين، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين.

في وقت سابق الخميس، أعرب ترامب عن أمله في ألّا تتجه بلاده إلى حرب مع إيران، في ظل التوتر القائم بين الجانبين، وذلك خلال استعداده لاستقبال نظيره رئيس الاتحاد السويسري، أولي مورير، في البيت الأبيض.

ومؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والاثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي"، موجهة ضد إيران.

وفي تصريحات إعلامية في حينه، قال المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأمريكية، العقيد بيل أوربان، إن طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت "طلعات ردع" ضد إيران، لـ"حماية المصالح الأمريكية".