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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب قد يكون ارتكب ما يبرّر إقالته

وكالة الأنباء الفرنسية
واشنطن
نشر في 22.05.2019 22:50
آخر تحديث في 22.05.2019 22:57
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بتصريحات للصحفيين حول تحقيقات مولر بخصوص تعاون حملة ترامب مع روسيا قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية (رويترز) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بتصريحات للصحفيين حول تحقيقات مولر بخصوص تعاون حملة ترامب مع روسيا قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية (رويترز)

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء إنّ الرئيس دونالد ترامب ربّما يكون ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لاقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونغرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط في التستّر".

ويأتي تصريح الزعيمة الديموقراطية بعيد كلمة ألقاها ترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب في التحقيق الروسي.

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