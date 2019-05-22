رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب قد يكون ارتكب ما يبرّر إقالته

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء إنّ الرئيس دونالد ترامب ربّما يكون ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لاقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونغرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط في التستّر".

ويأتي تصريح الزعيمة الديموقراطية بعيد كلمة ألقاها ترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب في التحقيق الروسي.