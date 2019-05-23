اعتقال شاب هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك

اعتقلت السلطات الأميركية في ولاية نيوجيرسي شابا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وفق ما أعلن المدعي العام الفدرالي.

وقد عثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها جوناثان جي البالغ 20 عاما والمتعاطف مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ووجهت السلطات إلى جي، الذي يتحدر من حي باسكنغ ريدج الراقي في نيوجيرسي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقال المحامي كريغ كاربينيتو في بيان "التهديد الذي يصدر عن متطرفين محليين عنيفين اعتنقوا التطرف بشكل ذاتي لا يزال قائما".

وأضاف "رغم أن الأميركيين يعرفون أكثر تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أننا نتعامل بجدية مع أولئك الذين يرغبون في مساعدة أي منظمة مصنفة إرهابية".

وفي كانون الأول/ديسمبر، وفقا لقرار الادعاء، أرسل جي مبلغ 100 دولار عن طريق التحويل الافتراضي الى شخص في غزة اعتقد أنه عضو في كتائب القسام، ثم تباهى بذلك لاحقا على تطبيق انستغرام حيث كتب "من المؤكد أنه أمر غير قانوني لكني لا أبالي".

وتحدث في شباط/فبراير عن رغبته بالانضمام إلى الجيش الأمريكي "لتعلّم كيفية القتل"، وفي نيسان/أبريل نشر صورا لبرج ترامب على انستغرام وأرفقها بنص يقول إنه يريد زرع قنبلة هناك.

وأضاف على احدى الصور انه يجري استطلاعا على سؤال "هل يجب أن أفجر برج ترامب؟"، مرفقا بصورة تعبيرية لقنبلة.

وأضاف قرار الادعاء أنه في وقت لاحق من الشهر بث فيديو مباشر على انستغرام يستعرض فيه علم حماس ومسدسا، وأعرب عن رغبته بالذهاب إلى "مسيرة مؤيدة لإسرائيل" من أجل "إطلاق النار على الجميع" هناك.

وحدثت آخر محاولة اعتداء لمتطرفين في نيويورك في كانون الأول/ديسمبر 2017 عندما حاول رجل من بنغلادش متأثر بتنظيم داعش تفجير قنبلة في نفق أسفل محطة حافلات قرب ساحة التايمز.

ولم تنفجر القنبلة التي ربطها بجسده كما خطط لها ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة، ثم أدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسيصدر حكم بحقه قد يصل الى السجن المؤبد في 10 ايلول/سبتمبر 2019.