واشنطن تقرر إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

قال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض أبلغ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بخطط حول إرسال 1500 جندي للشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت أن دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، لنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لردع "الخطر الإيراني".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن المسؤولين أوضحوا أن إبلاغ أعضاء الكونغرس، جرى في أعقاب اجتماع عقد في البيت الأبيض، الخميس، لبحث اقتراحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المتعلقة بتعزيز وجود القوات الأمريكية بالشرق الأوسط.

من جانبها، نقلت قناة "سي إن إن" المحلية، عن مصدر أمريكي مسؤول (لم تسمّه)، قوله إن ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، لنشر موارد عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، لـ"ردع" التهديدات الإيرانية.

وأضاف المصدر، أن "التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرات استطلاع، والقوات اللازمة لهذه الموارد".

فيما قال مصدر أمريكي مطلع على خطة إرسال التعزيزات العسكرية، للقناة ذاتها، إن "البنتاغون يريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا".

ويتمتع شاناهان، بصفته القائم بأعمال وزير الدفاع، بسلطة التوقيع على أوامر إرسال التعزيزات العسكرية، لكن عادةً ما يتم إطلاع الرئيس على عمليات النشر الرئيسية.

من جهتها، قالت وكالة "أسوشيتد برس" المحلية، والتي نقلت بدورها الخبر، إن المسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم، لأن الخطط المذكورة لم يتم إعلانها رسميا.