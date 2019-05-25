مقتل 25 سجيناً على الأقل في مواجهات بمركز توقيف مع الشرطة الفنزويلية

لقي ما لا يقلّ عن 25 من سجناء الحقّ العام مصرعهم وأصيب نحو 20 شرطيّاً بجروح في فنزويلا الجمعة، خلال مواجهات في مركز توقيف احتياطي في بلدة أكاريغوا (غرب)، حسبما ذكرت منظّمة غير حكوميّة معنيّة بحقوق المساجين.

وقال كارلوس نييتو مدير منظّمة "نافذة حرّية" لوكالة فرانس برس "لقي 25 سجيناً حتفهم وجرح نحو 20 شرطيّاً".

ووفقًا لحصيلة سابقة، كان هناك 23 قتيلاً من بين السّجناء و14 جريحًا من عناصر الشرطة.

وأشار نييتو إلى أنّ المواجهات اندلعت عندما حاول عناصر من القوّات الخاصّة اقتحام مركز التوقيف الاحتياطي من أجل تحرير زوار كانَ موقوفون قد اتّخذوهم الخميس رهائن.

وقال "صباحًا، أرسلوا قوّات العمليّات الخاصّة، ودارت مواجهات. الموقوفون كانوا مسلّحين وأطلقوا النار على الشرطة. ويبدو أنهم فجّروا قنبلتين يدويّتين".

ونقلت المنظّمة عن تقرير داخلي للشّرطة أنّ عددًا من الشرطة أصيبوا في هذين الانفجارين.

ولا تصدر وزارة شؤون المعتقلات بيانات بشأن هذا النوع من الأحداث، وتعتبر أنّ مراكز التوقيف الاحتياطي لا تقع ضمن نطاق صلاحياتها.