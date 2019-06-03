ترامب يطالب روسيا والنظام السوري بوقف القصف والمذبحة في إدلب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم يراقب المذبحة الجارية في محافظة إدلب، وطالب روسيا والنظام السوري وإيران بوقفها.

وذكر ترامب، في تغريدة على تويتر، أنه يسمع عن تنفيذ روسيا والنظام السوري وبدرجة أقل إيران هجمات جهنمية في محافظة إدلب، يسقط فيها الكثير من المدنيين.

وقال: "أسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفًا جهنميًّا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".

وتشن قوات النظام وحلفائه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة بين 4 ـ 5 مايو/ أيار 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الالاف خلال الاسابيع الماضية.