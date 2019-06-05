وفاة مهاجرين احتجزتهما السلطات الأمريكية عند الحدود

لقي مهاجران مصرعهما بعد أن احتجزتهما سلطات الحدود الأمريكية أثناء محاولتهما عبور حدود البلاد من المكسيك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، نقلا عن بيان لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الشخصين هما رجل وامرأة، ولقيا مصرعهما في واقعتين منفصلتين في تكساس، وفصلت بينهما مدة 36 ساعة.

وأضافت الوكالة أن امرأة من هندوراس (40 عاما) لقيت مصرعها بسبب الإجهاد الشديد بعد أن احتجزتها السلطات عند نقطة حدودية.

وأوضحت أنه تم إعلان وفاة المرأة، الاثنين، لدى وصولها إلى مركز للرعاية الطبية بالقرب من الحدود.

وقبل 36 ساعة من ذلك، تم الإعلان عن وفاة رجل من السلفادور (33 عاما) بعد مدة قصيرة من احتجازه قرب الحدود، بسبب الإجهاد أيضا.

والاثنين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكسيك، إلى وقف المهاجرين الذين يتدفقون إلى بلاده "فورا".

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كبادرة حسن نية، ينبغي على المكسيك وقف تدفق الأشخاص والمخدرات من بلادهم إلى حدودنا الجنوبية فورا".

وتابع: "يمكنهم فعل ذلك إذا أرادوا".

والجمعة، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على المنتجات القادمة من المكسيك بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.