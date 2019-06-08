ترامب يقول إن القمر جزء من المريخ وناسا تلتزم الصمت

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "نظرا إلى كل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما".

وكانت ناسا قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".

ولم يكشف ترامب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إنها لم تتلقَ ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.