قائد قاعدة لوك الجوية الأمريكية يوقف الطلعات التدريبية لطياري F-35 الأتراك

أعلن قائد قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات "F 35 " الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة بحجة "دواعٍ أمنية".

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن "كانتربوري، أصدر الجمعة، أمرا بوقف العمليات (للطيارين الأتراك)، وهذا ليس فيه نية معاكسة للرسالة التي أرسلها وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، لوزير الدفاع التركي خلوصي أقار".

ويعتقد أن قائد القاعدة أصدر أمرا بوقف الطلعات، بذريعة أن التوتر بين البلدين قد يشتت انتباه الطيارين، كما هو الوضع في حال كانت لديهم مشاكل عائلية.

وفي سياق متصل، أوضح متحدث البنتاغون مايك أندروز، أن الوزارة على دراية بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك لم يجروا طلعات جوية.

وأضاف: "في حال لم تُغير تركيا من سياستها فإننا سنعمل مع حلفائنا الأتراك من أجل تقليل مشاركتهم في برنامج " F-35".

وكان مدربان و4 طيارين و20 عنصر صيانة تابعين للقوات الجوية التركية، يتلقون تدريبات في قاعدة لوك الجوية.

وكانت الإدارة الأمريكية، التي لا ترغب في شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس 400" من روسيا، ألمحت سابقا إلى إمكانية اتخاذ خطوة لفرض عقوبات، بما فيها عدم تسليم أنقرة مقاتلات"F 35" .

والجمعة، قال شاناهان، إنه أبلغ أقار، اتخاذ واشنطن سلسلة خطوات فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "F 35"، وفق خبر نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

وبحسب الخبر، فإن شاناهان، بعث برسالة إلى الوزير التركي، أبلغه فيها بقرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة خطوات، اعتبارا من 31 يوليو/ تموز المقبل، تتعلق بمشاركة أنقرة في البرنامج المذكور، بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.