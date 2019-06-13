واشنطن تتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات في خليج عمان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، صباح الخميس.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مقتضب، الخميس، من مقر وزارة الخارجية: "تقييم الحكومة الأمريكية لحادث خليج عمان هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط اليوم".

وأضاف أنّ تقييم واشنطن اعتمد على "معلومات استخباراتية وأخرى حول الأسلحة المستخدمة".

كما أوضح أنّ مستوى الخبرة المطلوب لتنفيذ مثل هذه العمليات "يماثل مستوى الهجمات التي نفذتها إيران مؤخرا ضد عدد من السفن".

وفي وقت سابق الخميس، صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".

وقال المسؤول لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "إيران وحدها لديها القدرات على تنفيذ هجمات بهذا الحجم".

كما ذكرت مصادر أمريكية (لم يتم تسميتها) لـ"الحرة" أن "هناك رهائن من طاقم إحدى الناقلتين بيد قوات من الحرس الثوري".