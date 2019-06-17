نائب مادورو: تركيا وقفت بجانبنا في وقت الشدة رغم الحظر المفروض علينا

أكد نائب الرئيس الفنزويلي أرسطوبولو إستوريز، أن تركيا وقفت إلى جانب بلاده في وقت الشدة، رغم الحظر المفروض علينا.

جاء ذلك في تصريحات لإستوريز لمراسل الأناضول في نيجيريا، أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمشاركة في احتفالات "يوم الديمقراطية".

وقال إستوريز : "نريد حلاً للأزمة التي نعيشها في بلدنا، وتركيا أكدت وقوفها بجانبنا، وعلى تركيا أن تكون ضمن محادثات أوسلو" (بين الحكومة والمعارضة في العاصمة النرويجية أوسلو).

وأكد المسؤول الفنزويلي، أن حكومة بلاده تسعى جاهدة لرفع تجميد الولايات المتحدة الإمريكية وبعض الدول الأوروبية للأصول المالية التركية.

وأشار إستوريز إلى أنّ المعارضة في بلاده ليست "العدو" قائلاً :"إنّ عدونا الحقيقي هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والأزمة الاقتصادية التي نعيشها بسببه".

وأضاف: " على ترامب ألا يتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، وفي حال رفعه للحظر الذي فرضه على بلادنا لن تكون هناك مشاكل نعاني منها".

وأكد على أنّ احتياطيات النفط في فنزويلا هي مصدر الإزعاج لها.

كما أكد إستوريز على أنّ الجيش الفنزويلي يقف إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو قائلاً "قبل وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز طلب من الجيش الوقوف بجانب مادورو وهم وعدوه بذلك".