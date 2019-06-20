ترامب: إيران ارتكبت خطأ فادحاً

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية.

وكتب ترامب في تغريدة لا تخلو من تهديد، وفي مناخ من التوتر بين واشنطن وطهران، "ارتكبت إيران خطأ جسيماً!"

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إن الطائرة بدون طيار "غلوبل هوك" أسقطت بصاروخ في أجواء خليج عمان، وذلك بعد انتهاكها المجال الجوي الايراني.

بالمقابل قالت واشنطن إن طائرة المراقبة المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي منددة ب"هجوم غير مبرر".

من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء أميركي محتمل الى استخدام القوة ضد إيران، معتبرا ان ذلك سيكون "كارثة" على المنطقة وسيؤدي الى اشتعال موجة عنف واسعة.