ترامب: إسقاط إيران للطائرة الأمريكية ربما يكون غير مقصود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسقاط إيران لطائرة درون الأمريكية كان عن طريق الخطأ، مشيراً إلى أنه يجد صعوبة في تصديق أن هذا الحادث مقصود

وكانت تقارير أفادت بسقوط طائرة درون تابعة للولايات المتحدة بصاروخ إيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وذكر ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "من المحتمل أن إيران فعلت ذلك بالخطأ، أعتقد أن جنرالاً أو شخصاً ما ضرب الطائرة بالخطأ".

وكرر ترامب التأكيد أن الطائرة بدون طيار كانت تحلق فوق الأجواء الدولية وتم ضربها، مشيراً إلى أن ذلك فعل من قبل "شخص أحمق" عن طريق الخطأ.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر للصحفيين ردًا على سؤال حول احتمالية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران: "سوف تكتشفون ذلك قريباً".

وأضاف ترامب أنه مستشاريه لا يدفعونه إلى الحرب، مكرراً وجهة نظره التي مفادها أن الحروب المستمرة تحتاج إلى إنهائها.

في حين رفض الرئيس الأمريكي استبعاد إجراء محادثات مع إيران، قائلاً إنه سيرى ما سيحدث.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك الحدث في وقت سابق من اليوم عبر تويتر قائلاً: " إيران ارتكبت خطأ كبيراً جدا".

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً مع اتهام واشنطن لطهران بالتسبب في انفجار ناقلتين للنفط في خليج عمان.