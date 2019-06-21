ترامب يحذر إيران من هجوم "وشيك" ويحدد لها مهلة للدخول في مفاوضات

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران، في رسالة عبر سلطنة عمان، أن الهجوم الأمريكي عليها "وشيك"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يريد الحرب بل المفاوضات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، أن ترامب قال في رسالته "إنه يعارض أي حرب مع إيران ويريد التحدث إلى طهران حول مختلف القضايا".

وبحسب أحد المسؤولين الإيرانيين، فقد حدد ترامب "فترة قصيرة من الوقت للحصول على ردنا ولكن رد إيران الفوري كان أن الأمر يعود إلى المرشد الأعلى (علي خامنئي) وهو من يقرر بشأن هذه القضية".

وقال مسؤول إيراني ثان: "لقد أوضحنا أن خامنئي يعارض أي محادثات، ولكن سيتم نقل الرسالة إليه لاتخاذ قرار"، مضيفا "ومع ذلك، أخبرنا المسؤول العماني بأن أي هجوم ضد إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".