حريق بمصفاة نفط في فيلادلفيا يتسبب بـ4 جرحى

أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة، الجمعة، إثر اندلاع حريقا كبيرا في مصفاة نفط في ولاية "فيلادلفيا" الأمريكية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن جهاز الإطفاء في الولاية قوله إن "الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر الجمعة في مصفاة تابعة لشركة "فيلادلفيا إنيرجي سولوشنز".

فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "سكانا أبلغوا عن وقوع عدة انفجارات في موقع المصفاة، شعر بها قاطنو مناطق ساوث جيرزي ومقاطعة ديلاوير وبنسلفانيا".

ونشر مكتب إدارة الطوارئ في مدينة فيلادلفيا تغريدة طلب فيها من السكان والشركات شرقي موقع الحريق التزام مواقعهم بعيدا عن مكان الحريق حتى إشعار آخر.

وقالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن الحريق اندلع في مصفاة عمرها 150 عاما، ومن الممكن رؤيته على بعد أميال.

من جانبه، قال صاحب المصفا للصحفيين إن 4 من عمال المصفاة أصيبوا بجروح طفيفة وتم علاجهم في مكان الحادث، بحسب صحيفة "ذا فيلادلفيا إنكواير" الأمريكية.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة تدوالها مستخدمو مواقع التواصل ووسائل إعلام حجم الحريق.