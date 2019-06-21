واشنطن تطلب عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن إيران في مجلس الأمن

قالت دوائر دبلوماسية، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن إيران الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، تطلب عقد الجلسة لتوضيح معلومات جديدة بشأن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي نفط في خليج عمان، في 13 يونيو/حزيران الجاري.

ولم يصدر حتى الساعة (15:45 ت.غ) أي تأكيد من قبل البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة، والتي تتولي الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، بانعقاد الجلسة.

والخميس، قالت القوات الجوية، التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني، "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني.

وقدمت طهران شكوى لكل من رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الحادث الذي اعتبرته عملا استفزازيا من قبل واشنطن.

ويأتي إسقاط طأئرة أمريكية مسيرة، وتعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.