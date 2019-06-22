الإعلام الأمريكي: استثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان ضمن "صفقة القرن"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أنّ أول مرحلة من مبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية أنّ صفقة القرن تدعو إلى "إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات فلسطين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقالت إن "تكلفة الممر بين القطاع والضفة تُقدر بـ5 مليارات دولار، في حين سيتم صرف أكثر من نصف الـ50 مليار دولار في المناطق التي تعاني من مشاكل اقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال 10 سنوات، ويوزع ما تبقى من الأموال على مصر والأردن ولبنان".

كما أضافت "الحرة" أن المبادرة الأمريكية تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال في فلسطين والدول المجاورة.

ومن المنتظر أن يعرض مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الخطة الأمريكية خلال "مؤتمر المنامة" في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري.

ودعت واشنطن لعقد "مؤتمر المنامة" لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.