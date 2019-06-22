ترامب يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لشانهان

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، عين مارك إسبر، لمنصب وزير الدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان، فيما سيعرض ترشحه بشكل رسمي أمام مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه.

وقال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، إن ترامب سيرشح رسميا، إسبر الذي يشغل منصب "سكرتير الجيش"، لمنصب وزير الدفاع، ليكون خلفا لباتريك شاناهان، وزير الدفاع بالوكالة، الذي استقال.

وسيتولى إسبر الاثنين المقبل، منصب وزير الدفاع بالوكالة. ومن المتوقع أن يعرض ترشحه لمجلس الشيوخ الأمريكي في أقرب وقت ممكن، للموافقة عليه.

وفي تغريدة له الثلاثاء، قال ترامب: "وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، الذي أدى عملا رائعا، قرر عدم المضي قدما في آلية التصديق على تعيينه (وزيرا أصيلا)، لكي يخصص مزيدا من الوقت لأسرته".

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، عيّن ترامب، شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، بحسب تقارير أمريكية.