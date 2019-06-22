ضحايا في تحطم طائرة سياحية في هاواي

لقي تسعة أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة سياحية على سواحل جزيرة أواهو، في ولاية هاواي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس عن المتحدث باسم إدارة النقل في هاواي تيم ساكاهارا، أن الطائرة ذات المحركين تحطمت، الجمعة، قرب مطار ديلينغهام إيرفيلد بالجزيرة.

وأضاف أن الأشخاص التسعة هم جميع من كانوا على متن الطائرة، ولا يوجد ناجون.

وقال قائد فرقة الإطفاء في هونولولو بالولاية مانويل نيفيس، إن رجال الإطفاء وجدوا أن النار التهمت الطائرة بالكامل لدى وصولهم موقع الحادث، بحسب المصدر نفسه.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث قد وقع وقت هبوط أو إقلاع الطائرة، كما لم تكشف السلطات عن سبب الحادث أو هويات الضحايا حتى الساعة 7:30 ت.غ.