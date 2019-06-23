ترامب: لا أتطلع إلى الحرب مع إيران ولم أرسل إليها بأي رسالة تحذير من هجوم وشيك

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على أنه لم يبعث بأي رسالة إلى إيران تحمل "تحذيرا من هجوم وشيك".

جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "Meet The Press" على قناة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال ترامب إنه يريد الحوار مع إيران "دون أي شروط مسبقة".

وأضاف: "لا أتطلع إلى الحرب مع إيران، ولم أرسل إليها بأي رسالة تحذير من هجوم وشيك".

وتابع: "لا يهمني كيف ستكون الصفقة (الجديدة) مع طهران، طالما لن يكون بحوزتهم أسلحة نووية".

والجمعة، تناقلت وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب أرسل إلى إيران عبر سلطنة عمان رسالة تحذرها من "هجوم وشيك"، إلا أنه في المقابل يريد الحوار لا الحرب.

وأعلن ترامب، السبت، استعداده لعقد صفقة جديدة "سريعة" مع إيران، عوضا عن الاتفاق المبرم عام 2015، وانسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وغرّد عبر"تويتر": "في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فسأكون أفضل أصدقائهم، وسيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، صباح الخميس، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.