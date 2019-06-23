مظاهرة ضد "نيويورك تايمز" لعدم نشرها أخباراً كفاية عن البيئة

عمدت الشرطة الأمريكية، الأحد، إلى توقيف 70 شخصا لمشاركتهم في مظاهرة أمام مقر صحيفة "نيويورك تايمز" احتجاجا على عدم نشرها أخبارا كافية حول تغير المناخ.

وطالب المحتجون خلال المظاهرة الصحيفة بتخصيص حيز أكبر في سياسة نشرها لظاهرة تغير المناخ، من أجل خلق الوعي حولها لدى الرأي العام.

وقالت المتحدثة باسم المحتجين، الناشطة "إيفي موشير"، إن تغير المناخ يستدعي التحرك بشكل عاجل.

ودعت الصحيفة إلى نشر أخبار يومية حول المسألة.

وعلى إثر اندلاع فوضى أثناء المظاهرة التي شارك فيها عشرات النشطاء، أوقفت الشرطة الأشخاص بعضا ممن تسبب بذلك حسب بيان صادر عنها.