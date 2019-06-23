واشنطن تحذر إيران: إلغاء الضربات الجوية ليس ضعفاً

حذرت واشنطن طهران من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الجوية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه "ضعف".، وفق ما صرح به مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون.

وقال بولتون قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفا"، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيّرة الخميس.

وأشار بولتون الذي يزور إسرائيل لحضور اجتماع ثلاثي مقرر منذ وقت مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف، إلى أن الظروف الحالية في المنطقة تجعل محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب".

وفي تغريدة السبت، هدد ترامب بفرض عقوبات جديدة "كبرى" على إيران الاثنين.

وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على طهران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى العام الماضي.

وقال بولتون "نتوقع الإعلان عن العقوبات الجديدة التي أشار الرئيس إليها الاثنين، ترقبوا".