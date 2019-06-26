المحقق مولر يدلي بشهادته حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

أعلن مجلس النواب الأمريكي أن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي أنهى في مارس/ آذار الماضي تحقيقاته بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، سيدلي بشهادته في المجلس في 17 يوليو/ تموز المقبل.

وقال بيان مشترك أصدره رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، ورئيس لجنة المخابرات آدم جيف، إن مولر قبل الدعوة التي وجهت إليه للإدلاء بشهادته أمام المجلس.

وأضاف البيان أن مولر سيجيب في الجلسة أمام أعضاء اللجنتين، على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الذي قام به حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعاون بشكل سري مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وأرسل وزير العدل وليام بار أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال فيه إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.

واعتبر ترامب أن التقرير برأ صفحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.

وفي 29 مايو/ آيار الماضي، أعلن مولر أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق بشكل رسمي.

أعلن مجلس النواب الأمريكي أن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي أنهى في مارس/ آذار الماضي تحقيقاته بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، سيدلي بشهادته في المجلس في 17 يوليو/ تموز المقبل.

وقال بيان مشترك أصدره رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، ورئيس لجنة المخابرات آدم جيف، إن مولر قبل الدعوة التي وجهت إليه للإدلاء بشهادته أمام المجلس.

وأضاف البيان أن مولر سيجيب في الجلسة، أمام أعضاء اللجنتين، على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الذي قام به حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعاون بشكل سري مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وأرسل وزير العدل وليام بار أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال فيه إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.

واعتبر ترامب أن التقرير برأ صفحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.

وفي 29 مايو/ آيار الماضي، أعلن مولر أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق بشكل رسمي.