الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي 'نيكولاسيتو'

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على نيكولاس مادورو غويرا، نجل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة إن الإدارة الأمريكية تسعى أيضًا لزيادة الضغوطات على أفراد عائلات كبار المسؤولين الذين يدعمون الزعيم الشيوعي مادورو.

ونقلت الوكالة عن الخزانة الأمريكية أن عقوبات اليوم، من شأنها تجميد جميع الأصول التي تعود لنجل مادورو في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأمريكيين التعامل معه.

يشار أن نيكولاس مادورو غويرا دخل المعترك السياسي بعد فترة قصيرة من انتخاب والده رئيسًا عام 2013، وتم اختياره لقيادة فيلق "مفتشي الرئاسة"، بحسب أسوشييتد برس.

وتأتي عقوبات اليوم بعد يومين من إعلان الرئيس الفنزويلي أن سلطات بلاده، ألقت القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة التي خطط لتنفيذها يومي 23-24 يونيو/حزيران الجاري.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.