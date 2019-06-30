استئناف محتمل للمفاوضات بين الفرقاء الفنزويليين الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة، إن المفاوضات بين الفرقاء الفنزويليين، قد تستأنف الأسبوع المقبل، في جزيرة باربادوس بمنطقة الكاريبي.

وأشارت المصادر التي تتابع المفاوضات بين ممثلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، إلى احتمال استئناف المباحثات من حيث توقفت، في باربادوس، بحسب أسوشيتد برس.

وذكر أحد المصادر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن باربادوس مكان يفضله الأطراف لإجراء المفاوضات حاليا، لكن يجري بحث التفاصيل، وقد يتم نقل المفاوضات إلى النرويج في آخر لحظة.

يشار إلى أن مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، جرت نهاية الشهر المنصرم، بوساطة نرويجية.

والسبت، اعترفت منظمة الدول الأمريكية (OAS)، برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا كممثل دائم لبلاده في المنظمة.

وسبق لمعظم دول أمريكا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.