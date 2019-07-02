بسبب "حالة طارئة"..نائب الرئيس الأمريكي يلغي رحلته ويعود للبيت الأبيض

ألغى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس فجأة رحلته المقررة إلى نيو هامبشير، اليوم الثلاثاء ، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن ما قالت تقارير وسائل الإعلام إنه "حالة طارئة".

وذكرت وسائل إعلامية أنأمريكية مثل قناة فوكس نيوز وغيرها أن ممثلًا لبنس أخبر الجمهور في نيوهامبشير - حيث كان من المقرر أن يلقي نائب الرئيس خطابًا حول إدمان المخدرات - بأنه "تم استدعاؤه" إلى واشنطن.

وأفادت تقارير إعلامية بوجود حالة طوارئ غير محددة بالبيت الأبيض بينما ذكرت " أليسا فرح " المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي بنس إنه ليس هناك ما يدعو للقلق مشيرة إلى أن طائرة نائب الرئيس لم يتم استدعاؤها لأنها لم تكن قد غادرت واشنطن من البداية.

فيما قال مسؤول أمريكي رفيع لوسائل الإعلام الأمريكية إن القضية لا تتعلق بالحالة الصحية للرئيس أو لنائبه، ولا تتعلق أيضا بالأمن القومي.

من جهته، لم يوضح البيت الأبيض سبب إلغاء بينس لرحلته المقررة، مكتفيا بالقول إن بينس سيبقى في واشنطن، نافيا استدعاءه إلى البيت الأبيض.