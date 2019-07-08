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ترامب يعلن أنه لن يجري بعد اليوم أي اتصال مع السفير البريطاني في واشنطن

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.07.2019 22:18
آخر تحديث في 08.07.2019 22:28
ترامب يعلن أنه لن يجري بعد اليوم أي اتصال مع السفير البريطاني في واشنطن

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين أنه لن يجري من الآن فصاعداً أي اتصال مع السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير الى لندن وتضمنت تشكيكا في قدرات ترامب على الحكم.

وقال ترامب في تغريدة الاثنين "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر إليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أي اتصال".

وتأتي تغريدة ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير الى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الأميركي "يفتقر الى الكفاءة".

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