الولايات المتحدة تصادق على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني والدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأبلغت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني والدفاع، الكونغرس بموافقة الخارجية على بيع تايوان أسلحة أمريكية.

وبناء على مصادقة الخارجية الأمريكية، فإن بإمكان تايوان شراء 108 دبابة أمريكية من طراز "M1A2T" و250 صاروخ ستينغر المضاد للطائرات.

وإلى جانب ما ذّكر، يمكن لتايوان شراء أسلحة ثقيلة أخرى ومدرعات وذخائر، بناءً على مصادقة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة في بلاغها، أن الهدف من تزويد تايوان بالأسلحة الأمريكية، تعزيز قدراتها الدفاعية، وتحقيق التوازن العسكري في المنطقة.

وللبدء في محادثات البيع، يُشترط ألّا يعترض الكونغرس على ذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما.

وتعد الولايات المتحدة المُورِّد الرئيسي للأسلحة الدفاعية لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وبالنسبة لبكين، تعد تايوان قضية محورية، إذ ترفض أية محاولات لأنصار سلخ الجزيرة عن الصين، وتؤكد أنها لن تتوانى عن حماية أمنها الإقليمي وسيادتها، وإذا لزم الأمر ستخضعها تحت سيطرتها بالقوة.