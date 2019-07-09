ترامب ممنوع من حظر منتقديه على تويتر بقرار قضائي

قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، بأن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي مشاركاته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعد "انتهاكًا لحرية التعبير والدستور".

وأضافت مصادر صحفية، أن حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية بنيويورك، جاء استجابة لدعوى قضائية رفعها 7 من مستخدمي تويتر تم حظرهم من قبل ترامب.

وأشار المراسل أن المحكمة قضت بأن حظر موظفي الدولة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتبليغ ونشر بيانات تخص الشأن العام، مستخدمين من حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد أنهم يختلفون حول موضوع معين، يعد "انتهاكًا لحرية التعبير والدستور".