بايدن يتعهد بعقد قمة دولية حول الديمقراطية في حال انتُخب رئيساً

وعد جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً حالياً في السباق إلى البيت الأبيض، الخميس، بتنظيم قمة دولية حول القيم الديمقراطية التي قوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسب قوله، في حال انتُخب رئيساً للولايات المتحدة في 2020.

وقدّم النائب السابق للرئيس باراك أوباما في نيويورك الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي سينتهجها كرئيس. وقال إنها ستكون "مبنيّة على أهداف واضحة واستراتيجيات سليمة، وليس على نوبات غضب على تويتر".

وأضاف أن "العالم يرى ترامب كما هو: غير صادق ومضلل ومتهوّر. وفي بعض الأحيان، فاسد وغير كفء إلى حدّ كبير وغير قادر برأيي على تولي قيادة عالمية وكذلك قيادة بلادنا".

وستُعقد القمة في السنة الأولى من رئاسة بايدن، وستعيد التأكيد على الالتزامات في ما يخصّ القيم الديمقراطية وستُشرك المجتمع المدني على حد قوله.

وتابع بايدن أن "القادة الذين سيشاركون فيها يجب أن يكونوا مستعدين للتعاون ولاتخاذ تعهدات ملموسة لمواجهة الفساد والمضي قدماً في مجال حقوق الإنسان في بلدانهم".

وقال: "يجب أن نكون صادقين تجاه أصدقائنا الذين لا يقومون بما يكفي وتحضير جدول أعمال مشترك لمحاربة التهديدات الكبيرة ضد قيمنا المشتركة".

في أول مئة يوم من ولايته الرئاسية في حال انتُخب، سيدعو بايدن إلى قمة أخرى بشأن المناخ يجب خلالها أن يلتزم باعثو ثاني أكسيد الكربون بـ"أهداف وطنية طموحة أكثر" بهدف مكافحة الاحتباس الحراري.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس حول المناخ التي تفاوض بشأنها سلفه باراك أوباما معتبراً أنها مضرة للاقتصاد الأول في العالم.

ويحظى بايدن (76 عاماً) بتقدّم مريح في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي رغم أنه تراجع قليلاً بعد أن واجه وضعاً صعباً إثر المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين في أواخر حزيران/ يونيو.