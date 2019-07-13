وزير الخزانة الأمريكية: أموال الحكومة مهددة بالنفاد في سبتمبر

حذّر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، من أن أموال الحكومة الفيدرالية قد تنفد بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل بشكل يمنعها من سداد التزاماتها.

وقال منوشين في رسالة بعث بها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "بناء على أحدث التوقعات، هناك سيناريو يرجح نفاد ما لدينا من أموال في مطلع سبتمبر (أيلول) قبل أن تعود جلسات الكونغرس للانعقاد مجددا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الجمعة.

وأضاف: "أطلب من الكونغرس رفع سقف الدين والسماح للحكومة بالاقتراض قبل تعليق أعمال الكونغرس من أجل العطلة الصيفية".

يشار أن الحكومة الفيدرالية لم تستطع الاقتراض منذ مارس/ آذار بموجب قيود وضعها الكونغرس.

وستحتاج الحكومة إلى اقتراض 1.08 تريليون دولار عام 2019، و1.13 تريليون دولار في 2020، وفقا لتقديرات مسح وزارة المالية الأساسي، حسب المصدر نفسه.