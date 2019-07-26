واشنطن تستضيف اجتماعا رباعيا حول "التعاون الاقتصادي" شرق المتوسط

أعلنت الخارجية الأمريكية، استضافة واشنطن اجتماعًا حول "التعاون الاقتصادي" شرق المتوسط، ضم ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وإدارة الشطر الرومي لقبرص.

ونشرت الخارجية الأمريكية الجمعة، بيانا مشتركا صدر عقب النسخة الأولى من "اجتماع الحوار الاقتصادي"، الذي عقده ممثلو الأطراف الأربعة، الخميس.

وذكر البيان أن دبلوماسيي الدول المذكورة، التقوا في واشنطن يوم 25 تموز/يوليو، وبحثوا مجالات التعاون الاقتصادي المشترك شرق المتوسط.

وأشار أنه جرى التأكيد مجددا خلال الاجتماع، على رسالة الدعم التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال الاجتماع الأخير بين هذه الجهات في 20 مارس/آذار.

وحضر الاجتماع، نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، مانيشا سينغ، ودبلوماسيون رفيعو المستوى من البقية .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اجتمع في مارس/آذار المنصرم، مع كل من، بومبيو، ورئيس الوزراء اليوناني آنذاك، أليكسيس تسيبراس، وزعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس.

وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع، على المصالح الاقتصادية المشتركة شرق المتوسط، واتفاق تلك الأطراف على التحرك معا ضد "التهديدات" المحتملة.